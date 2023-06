Utrechtse raad kiest niet voor extra bezuinigingen ondanks dreigend miljoenentekort

De coalitiepartijen kunnen zich in grote lijnen vinden in de begroting van het college. Ze maken zich vooral zorgen over de tekorten in de zorg. "Dus is het goed dat het college financiële risico's neemt zodat de klap niet bij de allerkwetsbaarsten komt", zei Rick van der Zweth van de PvdA. "Ik fiets vaak naar het stadhuis en heb nog nooit zo veel mensen op bankjes zien slapen als nu. Dat is een gevolg van de zorg die vastloopt."