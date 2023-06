Een vlaggetje voor iedere hondendrol in Lopik: 'Een vrolijk gezicht maar treurig resultaat'

Hondenpoep is niet alleen vies, maar kan ook gevaarlijk zijn. De bacteriën, virussen en parasieten die er in zitten kunnen ziekten naar andere honden verspreiden. Daarnaast is het slecht voor het milieu. Het duurt tot een jaar voordat de poep ontbindt. Door het hoge stikstokgehalte kan het gras waar het in ligt verbranden, waardoor er bruine plekken ontstaan.

De boete die eigenaren voor het niet opruimen van hondenpoepen kunnen krijgen verschilt per gemeente, maar ligt zo tussen de 100 en 150 euro. Dat geldt binnen de bebouwde kom, daarbuiten geldt er geen opruimplicht.