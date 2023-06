Natuurbrand op de Leusderheide, één rijbaan A28 dicht

Leusden - Op de Leusderheide langs de A28 stond vanmiddag een gebied van zo'n 600 vierkante meter in brand. De brand is inmiddels onder controle, maar het nablussen kan nog even duren. Volgens de terreinbeheerder van het militaire oefenterrein begon de brand in de berm van de snelweg en sloegen de vlammen daarna over naar het oefenterrein.