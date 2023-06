Campagne vraagt aandacht voor armoede: 'Ik moet m'n kinderen soms teleurstellen'

De consequenties van nauwelijks of niet kunnen rondkomen zijn groot. Zo merkt ook de Utrechtse Fatima. "Ik probeer als eerste mijn vaste lasten te betalen zoals mijn huur. Maar ik houd hierna niks over voor bijvoorbeeld boodschappen." Daarom loopt Fatima al meer dan drie jaar bij de Voedselbank. Ze vindt het vooral voor haar kinderen niet fijn. "Met hun verjaardag moet ik ze soms teleurstellen. Ik kan ze niet geven wat ze graag zouden willen hebben. En dat is voor kleine kinderen soms moeilijk om te begrijpen," zegt ze. "Als andere kinderen in de klas iets hebben willen ze dat ook, maar dan moet ik ze uitleggen dat dat niet kan." Toch wil ze de hoop niet opgeven. "We hebben het leuk op de manier waarop we het doen."