Utrecht wil meer duurzame asielopvang in plaats van tijdelijke plekken

De opvang is ook enigszins flexibel. Hiermee kunnen extra asielopvangplekken ingericht worden als er een verhoogde instroom is, maar als de plekken niet nodig zijn voor asielopvang kunnen er andere doelgroepen tijdelijk gehuisvest worden, aldus de gemeente. Het inrichten van tijdelijke locaties, zoals in het afgelopen jaar steeds noodzakelijk was, is hierdoor niet meer nodig.