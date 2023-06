Vader blijft verantwoordelijkheid voor bijna fataal hersenletsel bij zoontje stellig ontkennen, OM eist 5 jaar cel

In een lange, emotionele zitting, waarbij veel familie aanwezig was, besprak de rechtbank de feiten met de verdachte. Hij had zijn zoontje 's middags om kwart over vijf bij het kinderdagverblijf opgehaald. Het kind was die dag niet in zijn "normale hummetje, terwijl hij altijd vrolijk was", vertelden de medewerksters. Hij zat veel op schoot, was huilerig, geïrriteerd en niet helemaal fit.