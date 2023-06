Utrechter Joël helpt als vrijwilliger in Oekraïense stad Irpin: '100 procent veilig is het nooit'

De eerste paar maanden was niet alles op voorraad, vooral in het westen van Oekraïne moest er veel op gang komen. “De bouwmarkten zijn gewoon open, maar het is niet dat alles net zo snel gaat als in Nederland qua levering van bouwmaterialen.” Toch wordt er met man en macht gewerkt aan de wederopbouw van de stad, in samenwerking met de lokale bevolking. Zo worden er huizen hersteld, tiny houses gebouwd en andere herstelwerkzaamheden verricht. “We hebben intussen al twintig tiny houses gebouwd. Voornamelijk voor weduwen en voor moeders met kinderen waarvan de vaders aan het front vechten of zijn omgekomen. Wat ik bijzonder vind om te zien, is hoe gepensioneerde mannen muren metselen terwijl hun zonen in de oorlog vechten.”