Een nacht op pad met horecastewards: 'We lossen het op voordat het echt escaleert'

Met de jongen bij de fontein blijkt het goed te gaan. “We hebben even gevraagd of we een taxi moesten regelen.” Dat is niet nodig. Op het moment dat de twee stewards aankomen, komt net een vriendin met de jas van de jongen aanlopen. “Hij voelt zich niet lekker, maar ik breng hem naar huis. Wel heel erg bedankt”, glimlacht ze. Nog even controleren ze of de jongen in staat is om zelf mee te lopen en dan gaan ze verder met hun ronde. Alle opvallende dingen die de horecastewards waarnemen melden ze in een app op hun telefoon. Van drankgebruik op straat tot seksuele intimidatie, van alle mogelijke incidenten is een aparte categorie. "Ook de locatie wordt erbij gezet. Zo weten wij welke meldingen op welke plekken veel voorkomen."