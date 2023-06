Honderden betogers fietsen naar provinciehuis uit protest tegen nieuwe aanvliegroute Schiphol

De actievoerders waren vanuit plaatsen als Amersfoort, Zeist, De Bilt, Bunnik en Driebergen op de fiets naar Utrecht gekomen. Ze hadden borden bij zich met teksten als 'no plane, take the train' en 'van wie is de lucht?'. Een woordvoerder zei dat inmiddels 40.000 handtekeningen tegen het plan voor de vierde aanvliegroute zijn verzameld. "We gaan die op 27 juni samen met een petitie aanbieden in Den Haag, op die dag komt daar de commissie luchtvaart bijeen."