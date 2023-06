Gemeente Utrecht verbiedt nieuwe tabakszaken: begrip van rokers, ondernemers kan het weinig schelen

De rokers die we vandaag treffen op De Drift in het centrum van de stad vinden het in ieder geval geen slecht idee. "Aan de ene kant is het jammer, aan de andere kant is het wel beter", zegt een vrouw die in haar pauze een laatste trekje van haar sigaret neemt. Een student die voor de bibliotheek een sjekkie staat te roken zegt: "Ik vind het goed, want als minder mensen ermee in aanraking komen, dan is dat goed voor de samenleving."