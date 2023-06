Gemeente Utrecht verbiedt openen nieuwe tabakszaken

Utrecht vraagt samen met Amsterdam en Rotterdam in een brief aan Van Ooijen om in actie te komen. De gemeenten willen dat hij met landelijke regelgeving voorkomt dat er een wildgroei in de lokale tabaksmarkt ontstaat. Ook willen de steden dat de staatssecretaris aan de slag gaat met een vergunningplicht voor verkooppunten van tabak. Daar heeft de Tweede Kamer in maart een motie over aangenomen.