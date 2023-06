Vijf vragen: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is 'technisch failliet', en dat gaat inwoners geld kosten

Provincie Utrecht - Problemen bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht want dat bleek gisteren failliet te zijn. En dat heeft grote gevolgen. Het is niet zo dat er morgen geen water meer uit de kraan komt of het toilet niet doorspoelt maar mensen die via Amstel, Gooi en Vecht (AGV) hun water krijgen, gaan hier waarschijnlijk wel degelijk iets van merken in hun portemonnee. Daarom vijf vragen én antwoorden over dit 'technische' faillissement.