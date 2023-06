Midden in Utrecht hooien met paard en wagen, boer Dirk doet het nog steeds.

Midden in de Natuurkern, In de brandende zon boven op de heuvel, lijkt het tussen de groengele even alsof je in Zuid-Frankrijk bent. Hier is Bertus een pad ter breedte van de paard en wagen aan het aanharken. Ook hij let op de randjes, al is het niet zijn favoriete bezigheid. “Het is een stuk zwaarder harken dan het losse gras. 's Avonds voel ik het door mijn hele lichaam.” Maar dat weerhoudt hem niet. “Het is heerlijk om te doen. Echt heel rustgevend."