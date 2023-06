Afkoelen tijdens het zwoele zomerweekend: hier kun je veilig zwemmen in onze regio

De natuurwateren zijn in vier kleuren ingedeeld: bij blauw kun je gerust het water in, kijk uit bij oranje: dan geldt er een waarschuwing. Bij rood kun je beter niet zwemmen, en bij zwart mag je niet zwemmen. Voor die indeling trekken inspecteurs er tussen mei en oktober op uit om te kijken of er bijvoorbeeld bacteriën en blauwalg in het water zitten en of de algemene veiligheid bij de zwemlocatie in orde is.