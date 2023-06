'Boekenplankje' in het water kan wandelende otters in Zegveld het leven redden

Want dat otters dat soort looproutes weten te vinden, is volgens de boswachter een feit. "De otter is ooit uitgestorven geweest in Nederland. Begin van deze eeuw is hij weer uitgezet in Overijssel. En van daaruit zijn ze via allerlei faunapassages helemaal naar het Groene Hart gekomen. We weten dat die faunapassages werken en dat daardoor het aantal otters stijgt."