Spoor van parfumflesjes na plofkraak leidt tot één veroordeling, andere verdachten vrijuit

Er werd voor duizenden euro's aan parfum gestolen. Omdat ze tijdens hun vlucht tientallen flesjes verloren, kon de politie de vluchtroute in kaart brengen. De scooter van de vader van verdachte is volgens de rechtbank kort na de ramkraak met een warme uitlaat in de buurt van het einde van het spoor parfumverpakkingen aangetroffen. "In de buddyseat van de scooter zijn diverse parfums aangetroffen met daarop de vingerafdrukken van verdachte. De telefoon van verdachte was in de nacht van de ramkraak in gebruik en heeft een telefoonmast in de buurt van de ramkraak aangestraald."