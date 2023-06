Ook panda's hebben het heet: Wu Wen en Xing Ya spelen in ijsbad

Alle dierentuinen geven hun dieren tijdens warme dagen veel water en lekkers dat ingevroren is in ijs. "Onze tapirs, neusberen, slingerapen en doodshoofdapen zijn verzot op fruit. Dat willen ze graag te pakken krijgen en daarom gaan ze het ijs te lijf. Dat willen we graag, want dat zorgt voor verkoeling", aldus ZooParc in Overloon.