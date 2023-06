Ella is intersekse, maar óók nog zo veel meer: 'Hoop dat mensen mij en ons als normaal mens zien'

Ella is geboren met een atypisch genitaal. "Ik had geen testikels en een soort bobbeltje in plaats van een penis", legt ze uit. De artsen en de ouders bepaalden dat ze een jongetje was, ze werd Paul genoemd. Dat ze anders was dan anderen, merkte de Amersfoortse in haar tienerjaren. "Ik kwam niet in de puberteit, want hormonen doen dat en die had ik niet", legt ze uit. Het betekende het begin van een moeilijke tijd. "Het was eigenlijk heel eenzaam."