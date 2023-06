Ongeneeslijk zieke Jasper (39) haalt 33.000 euro op met peddel-marathon

Rijpma woont in Amsterdam en is geschiedenisdocent van beroep. Hij is 36 jaar als hij te horen krijgt dat hij uitgezaaide huidkanker heeft en niet meer beter wordt. Bij hem wordt een melanoom ontdekt, een plekje waaraan huidkanker te herkennen is. Zelf is hij fanatiek surfer, maar was zich nooit bewust van de gevaren van surfen in de volle zon. Hoewel hij zich wel degelijk altijd beschermde tegen de zon, smeerde hij nooit zijn nek in. Dat had tot gevolg dat er 2 jaar geleden een melanoom in zijn nek werd gevonden, met uitzaaiingen tot gevolg.