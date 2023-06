Waterschap De Stichtse Rijnlanden en Reddingsbrigade helpen Oekraïne na damdoorbraak

De Reddingsbrigade stuurt 22 'vletten'. Volgens Ernst Brokmeier van de Reddingsbrigade gaat het om afgeschreven of reserve-boten die ideaal zijn voor de omstandigheden. "Het zijn kleine polyester vaartuigen waar zo'n 6 of 7 man in passen met een motortje erachter. En het grote voordeel is dat ze in ondiep water kunnen en redelijk licht zijn. Je kan ze met een paar mensen dus makkeijk van een trailer halen of over een dijkje tillen. En ze zijn redelijk overwoestbaar, dus een stuk prikkeldraad of baksteen zorgt er niet meteen voor dat ie buiten werking is." De Reddingsbrigade Utrecht stuurt één zo'n boot. De verwachting is niet dat de boten terugkomen.