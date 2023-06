Bescherming vanuit de lucht: droneteam redt reekalfjes van maaimachines

Hoewel het afschieten van dieren een klein onderdeel is van hun taken, besteedt het Wildbeheereenheid Kromme Rijn het overgrote deel van hun tijd aan deze levensreddende activiteiten. "Ongeveer 95% van onze tijd zijn we bezig met dit soort activiteiten om de wilde dierenpopulatie te beschermen", verzekert Ruud. "Het gaat erom dat we willen zorgen voor een gezonde wildstand, een diversiteit aan flora en fauna. Elk jaar rond deze tijd zijn we actief om de reekalfjes op te sporen, hoewel het lastig is om een vaste planning te volgen. Reeën kunnen zelfs hun zwangerschap uitstellen, wat een fascinerend fenomeen is. Dit doen ze om een zo optimaal moment uit te zoeken om hun kalfje ter wereld te brengen. De periode waarin ze werpen en wij ze moeten opsporen, strekt zich daarom uit over ongeveer twee maanden.”