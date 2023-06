Op zoek naar de kloof tussen politiek en burger: 'Goed als Den Haag ook eens naar Zegveld komt'

"En wat nu heel erg speelt is dat dit gebouw eigenlijk een energieslurper is, en de energiekosten zijn heel erg hoog geworden", zegt Piet Brak, voorzitter van het dorpsplatform Zegveld dat de belangen van het dorp bij het gemeentebestuur over het voetlicht moet brengen. Dat laatste is soms best lastig weet Brak. "Men wil best luisteren hoor. Als je de wethouders uitnodigt dan willen ze wel naar het dorp komen. Vaak is het dan: we horen jullie, we onderkennen het, we nemen het mee. Maar uiteindelijk komt er maar weinig of heel traag iets van de grond."