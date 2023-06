Utrechtse probeerde nieuwe vrouw van ex-man aan te rijden na 'piekeraanval over uithuisplaatsing van haar kinderen'

Toen politiemensen de bestuurster even later thuis wilden aanhouden, wilde zij absoluut niet mee naar het bureau. Zij is klein van stuk, maar sloeg en trapte de agenten toen die haar mee wilden nemen. "Ik zorg ervoor dat je dood gaat. Mijn vriendje heeft een pistool, ik zorg ervoor dat hij hem afdrukt op je hoofd", zou de vrouw onder meer hebben geroepen toen zij in de boeien werd geslagen.