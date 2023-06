Vrienden maken, fietsen en ondergedompeld worden in muziek; dat is het Midzomermuziekfestival aan de Vecht

Bernadette is zelf altvioliste. Vorig jaar deed ze zelf ook mee, voor het tuinhuis in Vreeland. "Dit is een prachtig theehuis. Het komt uit Amsterdam, van een van de grachten. Het is eind negentiende eeuw steen voor steen hiernaar toe gebracht. Vorig jaar speelde ik hier met mijn strijkorkest. En mijn altviool komt uit het begin van de achttiende eeuw. En dat is ongeveer de tijd dat dit thuishuisje in Amsterdam is gebouwd. Het zou zo maar kunnen zijn dat mijn instrument dit tuinhuis gekend heeft. Dat gaf wel een speciale sfeer."