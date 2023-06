Eerste vrouwelijke burgemeester van Utrecht Lien Vos (91) overleden

De VVD'er had in Den Haag de portefeuille financiën, organisatie en automatisering. Als stadsbestuurder van de gemeente Utrecht stond ze aan de wieg van de wijk Leidsche Rijn. "Politiek was ze een liberaal in hart en nieren", meldt de gemeente Utrecht. "Ze had altijd aandacht voor iedereen en ieders belang en werd gewaardeerd om haar informele aanpak. Bestuurlijk gaf ze wethouders en raadsleden graag de ruimte."