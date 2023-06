21-jarige Amsterdammer overleden in Vinkeveense Plassen, schoot waarschijnlijk Franse drenkeling te hulp

Vinkeveen - Een van de zwemmers die gisteravond in nood waren in de Vinkeveense Plassen is overleden, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. Het gaat om een 21-jarige man uit Amsterdam, die mogelijk een ander slachtoffer te hulp was geschoten. Deze 25-jarige man uit Le Havre (Frankrijk) ligt nog in het ziekenhuis.