Waarom Vianen - met succes - geld inzamelt voor een portret van Hendrik van Brederode: 'Hij was een held'

Werner van den Belt, artistiek leider van het Stedelijk Museum, stuitte per toeval op het schilderij. Het komt uit een particuliere collectie en is in 1829 gemaakt door de nu betrekkelijk onbekende kunstenaar H.W. Cremer. Van der Belt is in zijn nopjes dat het gelukt is om het werk te verwerven. "Het gaat in ons museum om storytelling. Dat mensen kunnen zien en voelen wat er is gebeurd en dat zijn verhaal iets zegt over de tijd waarin we nu leven met al onze vrijheden."