Record: niet eerder was het zo lang droog in De Bilt, moeten we ons zorgen maken?

Wie daar in ieder geval "heel blij" mee zou zijn, is Astrid van Veldhoven. Zij is droogtekenner bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. "Het is inderdaad droog, want het heeft al een maand niet geregend." Toch maken ze zich bij het waterschap nog geen zorgen. "We hebben nog twee waterbronnen: grondwater en de aanvoer van rivierwater. De grondwaterpeilen zijn - mede door het natte voorjaar - nog best goed. En ook de rivieraanvoer is nog voldoende."