dB's vreest meer vertraging verhuizing naar nieuw pand: 'De rek is er inmiddels wel uit'

"We kunnen nu nog draaien tot 1 november, maar na die datum kunnen we geen concerten meer plannen. We draaien nu al een beetje beperkt, omdat we geen terras meer hebben en omdat we overdag niet meer open zijn. En dat kost al geld. En als wij er per 1 november niet in kunnen met de studio's en bij voorkeur op zeer korte termijn met de horeca en zaal, dan gaat dat ons per maand zoveel geld kosten, dan kunnen we beter er gewoon voor zorgen dat we stoppen", aldus De Brabander.