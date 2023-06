Hoe de VVD uit de gemeenteraad van Renswoude verdween

Bij een nieuwe partij hoort ook een nieuw bestuur. Jakob Germs is een van de bestuurders en is een politicus die in de regio Utrecht lang actief is geweest voor de VVD. In 2014 ontving hij een lintje, onder andere voor zijn jarenlange politieke inzet. "Je hebt hier in Renswoude natuurlijk ook een heel grote bedrijvigheid. Ons buitengebied bloeit met agrariërs en gelieerde nevenactiviteiten. We waren hier in de gemeenteraad altijd al wat rechtser dan de landelijke VVD, we willen bedrijven de ruimte geven."