FC Utrecht krijgt unieke nieuwe grasmat en verkoopt de oude: 'Ik koop een stukje voor op het graf van mijn broer'

FC Utrecht krijgt voor die forse investering wel iets unieks terug. "Wat we hier krijgen, is iets nieuws in de voetballerij", vertelt Keuning, namelijk een elektrische veldverwarming. "Daardoor zullen wij 67 procent minder energieverbruik hebben ten opzichte van de huidige veldverwarming. Die oplossing is nog nergens in Europa. Dat is best heel spannend."