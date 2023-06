Celstraffen voor daders van parfumroof van 170.000 euro bij distributiecentrum in Mijdrecht

Vijf mannen, waarvan één niet terechtstond, waren betrokken bij de overval op de grote loods van XPO Logistics aan de Industrieweg in Mijdrecht. In het holst van de nacht slopen drie mannen daar naar binnen met een pistool en een breekijzer. Ze waren in het zwart gekleed en droegen bivakmutsen. Twee aanwezige beveiligers werden gekneveld en vastgebonden met tie wraps. De overvallers liepen gelijk naar een ruimte waar luxe parfums in een brandwerende kast waren opgeslagen. De indringers hadden een uur nodig om de kluis open te krijgen en stuurden toen een bericht naar twee medeplichtigen. De buit werd in tassen verpakt en vervolgens in een busje geladen.