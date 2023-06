Problemen stapelen zich op bij zwembaden: 'Vicieuze cirkel waar je moeilijk uit komt'

In de Startsprong in Houten is het geven van zwemles de belangrijkste activiteit, Eigenaar Jeroen Peek heeft de afgelopen tijd twee van de vijf instructeurs zien opstappen. "Ingrid – de mede-eigenaar- en ik vangen dit nu op, want de wachtlijst is al groot en we kunnen niet zeggen: we gooien er een groep uit. Het zal dus wel moeten. Ondertussen blijven we zoeken, maar het blijft lastig. Je kunt geen student van de straat plukken, je hebt er wel kennis voor nodig en feeling met kinderen."