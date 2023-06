Utrecht voert ‘eerlijke’ afvalstoffenheffing in: goedkoper voor singles, duurder voor gezinnen

Per 1 januari 2024 zullen er vier verschillende tarieven voor afvalstoffenheffing gelden in plaats van de huidige twee. Huishoudens met één of twee personen gaan minder afvalstoffenheffing betalen, grotere huishoudens meer. Iedereen met wie je in een huis woont én die op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente, ook kinderen, telt mee als medebewoner. "Eerlijkere afvalstoffenheffing, zo sluiten we beter aan bij hoe veel afval mensen maken", liet wethouder Susanne Schilderman (D66) weten op Twitter.