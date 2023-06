Succesvol kunstenaar gooit het roer helemaal om

Sinds kort is Natasja lid van het kunstenaarscollectief ‘Botanical Tales’. Het collectief is speciaal voor een expositie in Kasteel Groeneveld in Baarn opgericht. Samen met 5 andere kunstenaars laat ze zien hoe ze zich verbonden voelt met de natuur. "Ik vind het fijn om met natuurlijke materialen en duurzame materialen te werken, het liefst die ik zelf vind om me heen, in mijn eigen tuin of bijvoorbeeld bij Kasteel Groeneveld. Ik wil met mijn werk laten zien hoe mooi de natuur is en dat in planten mooie kleurenpaletten zitten, kleuren die je niet verwacht. Bijvoorbeeld roze duizendblad, als je daar pigment uit onttrekt komt er heel mooi geelgroenig pigment uit. En gele wede komt heel mooi blauw uit. Het is heel fascinerend hoe de natuur werkt."