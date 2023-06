Onderzoek naar kinderkanker en een zeilreis naar de Cariben: Rosalie (15) financiert het allebei

Rosalie had weleens een Tiktokje over Masterskip gezien. "Maar ik dacht dat dat zo'n reis was die je in een tussenjaar na school maakt" zegt ze. "Toen ik hoorde dat een vriendin van een vriendin zich had aangemeld, ging ik me erin verdiepen. Ik dacht: maar dat is gaaf, dat wil ik ook! Ik vond het spannend hoe mijn ouders zouden reageren. Die konden zich er gelukkig wel in vinden."