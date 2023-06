Fraude op VeenLanden College in De Ronde Venen: docent verbetert eindexamens economie

Mijdrecht - Een docent van het Veenlanden College, met scholen in Mijdrecht en Vinkeveen, heeft examenantwoorden van leerlingen verbeterd en aangevuld. Dit bevestigt de Onderwijsinspectie na berichtgeving in het AD. Er zijn 'onregelmatigheden' aangetroffen in het eindexamen economie van 26 van de 37 kandidaten. Een tweede corrector ontdekte dat er met een andere pen en ander handschrift op de examens is geschreven.