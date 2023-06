Utrechtse wethouder: missen energietoeslag studenten niet te voorkomen

Toch ziet Voortman wel degelijk dat er studenten zijn die het zwaar hebben. "Zij kunnen dus geholpen worden via de bijzondere bijstand, maar ook daarbij valt een aantal studenten buiten de boot. Dit is geen Utrechts probleem, maar speelt landelijk. Daarom is Utrecht al maanden bezig met een stevige lobby richting het kabinet. Het kabinet moet ervoor zorgen dat studenten die in de knel zitten, zoveel mogelijk gericht geholpen worden. Studenten zouden veel beter landelijk kunnen worden geholpen via DUO. Zij hebben studenten veel beter in beeld en kunnen hen dus gemakkelijker helpen. Zo heb ik nog samen met andere grote studentensteden het gesprek gevoerd met minister Schouten en DUO hoe zij hier een rol in kunnen spelen. We hopen dat er snel een oplossing komt en die studenten die in de knel zitten kunnen worden geholpen."