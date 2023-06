De vervuiler gaat betalen in Utrecht: klinkt eerlijk, maar is dat ook zo? 5 vragen en antwoorden

Ook Utrechter Edwin heeft bezwaren. "Het maakt niet uit of je verstandig met je afval om gaat, iedereen wordt op basis hiervan in een hokje geplaatst en krijgt de bijbehorende rekening. Zelf gaan we als gezin bewust om met ons afval, daarnaast zijn we veel weekenden weg. Dan zitten we in ons vakantiehuisje waar we ook afvalstoffenheffing betalen. Kunnen we korting krijgen in Utrecht omdat we er in het weekend bijna nooit zijn? Vast niet. Ik word het beleid van de gemeente zo langzamerhand spuugzat. Een stimulans voor verstandig met afval omgaan is het in ieder geval niet. Afgezien van het feit dat alles als een melkkoe wordt gebruikt, vind ik dat eigenlijk nog het meest schokkende van dit beleid."