Het is gelukt: Wim (60) uit Wijk springt 61 keer uit een helikopter

Op vliegveld Teuge is hij vanochtend vroeg al begonnen aan de sportieve topprestatie, want 61 keer uit een heli springen doe je niet zomaar eventjes. Het is 10.30 uur. Zijn 16e sprong zit er net op. Het is tijd voor een hele korte pauze. Gelukkig hoeft Wim vandaag niet zijn parachute zelf weer op te vouwen: een heel parachute technisch en medisch team staat klaar om hem te ondersteunen. Vrienden, familie en kennissen zijn massaal aanwezig voor de mentale support.