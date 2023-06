OM eist 5 jaar cel tegen Nieuwegeinse verdachte van cocaïnehandel en 'geweld op bestelling'

Uit de chats maakt het OM op dat de Nieuwegeiner tussen begin 2020 en begin 2021 betrokken was bij twee voltooide transacties van in totaal ruim een kilo cocaïne. Daarnaast zou hij betrokken zijn bij het witwassen van 110.000 euro. Er wordt gesproken over het "tellen van pap" (straattaal voor geld.) "Ik moet even een wit inkomen gaan fixen", zegt hij volgens het OM in andere bericht. Dat legale inkomen kreeg hij door werken in de zorg, maar dat hij dan weer met een vals diploma.