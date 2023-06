Vlag uit, tas eraan en feesten: 'Ik werd laat gebeld, daardoor wist ik stiekem al dat ik geslaagd was'

De dag begon echter met veel meer zenuwen voor de leerlingen. Al nagelbijtend nauwlettend je telefoon in de gaten houden: zo zag de dag er voor ruim 192.000 examenleerlingen uit vandaag. Kan de rugzak aan de vlaggenmast of moet er nog één keer met de neus in de boeken worden gedoken? Het is dé vraag die de leerlingen bezighield. Voor het eerst krijgen ook leerlingen van het praktijkonderwijs de uitslag op dezelfde dag als de andere eindexamenkandidaten. Het verlossende telefoontje liet soms lang op zich wachten.