Waarom we een week langer moeten wachten op de Hollandse Nieuwe

Dit jaar is de haring "later in ontwikkeling gekomen", zegt Voerman. Hij legt uit hoe de cyclus van de haring werkt. In de winter is de haring mager, passief en zit hij in dieper water. Als de zon gaat schijnen, ontstaat er meer plankton, dat eet de haring en dat zet zich om in vet. Als de haring lekker volgegeten is, is hij klaar om zich voort te planten. Als de voortplanting klaar is, is de haring weer mager omdat ie al zijn energie heeft verbruikt. Na de winter gaat de haring zich weer voleten aan plankton en begint het hele proces weer opnieuw. "De haring zit in mei, juni en juli in zijn vreetperiode en dan wordt ie gevangen." Vervolgens wordt hij op de oud-Hollandse manier bewerkt en voila! Daar heb je de Hollandse Nieuwe.