Soesterberger (20) sliep met 1850 cobra's en een vuurwapen onder zijn bed; 'Ik vond het wel spannend'

Soesterberg - "Er blijft een heel onfris gevoel hangen aan deze zaak. Vuurwerk blijft wijzen naar zware criminaliteit." Dat zei de officier van justitie over een 20-jarige jongen uit Soesterberg bij wie de politie eind vorig jaar een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk en een pistool met munitie aantrof. In zijn slaapkamer lagen onder zijn bed 1850 Cobra's, 80 Tuno Gold en 10 lawinepijlen. In totaal bevatte het vuurwerk 60 gram puur kruit, waarmee een enorme explosie veroorzaakt had kunnen worden.