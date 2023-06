Utrechters mogen menig geven over de toekomst van de stad, maar wat gaat Utrecht er mee doen?

Veel Utrechters klagen de laatste jaren over de inspraak en participatie, ze voelen zich niet gehoord bij grote projecten. Wethouder Eelco Eerenberg is niet bang dat dit bij deze raadpleging weer gaat gebeuren. "We vinden het heel belangrijk om goed naar onze inwoners te luisteren, juist over de groei van de stad", zei hij tijdens de aftrap van de campagne. Volgens de wethouder staat er nog niets voor de visie op papier. "We hebben gezegd dat we eerst naar de Utrechters gaan luisteren voordat we iets gaan opschrijven. Eerst zijn de inwoners aan zet."