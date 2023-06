Pissende IJsbeer komt aan wal in Amersfoort

Doordat het ijs smelt, wordt de leefomgeving van de ijsbeer steeds kleiner. Daardoor is hij aan wal gestapt in de binnenstad van Amersfoort. Iets asociale karakter van het beeld, groot en plassend, is een spiegel voor de mens. Die gedraagt zich net zo asocial in de leefomgeving van de ijsbeer, vindt de kunstenaar.