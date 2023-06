Verlenging van vluchtelingenopvang in Utrechtse Star Lodge Hotels

Op 15 december 2021 arriveerde de eerste groep in het hotel aan de Biltsestraatweg, dat is omgebouwd tot noodopvang voor zo’n 335 mensen. “De noodzaak voor opvanglocaties voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), blijft onverminderd hoog en de verwachting van het Rijk is dat ook in 2024 en 2025 meer asielopvangplekken nodig zijn”, schrijft het Utrechtse college van burgemeester en wethouders in een brief aan de raad.