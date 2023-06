Gemeenteraad Lopik wil tweede termijn voor burgemeester De Graaf

Eerder dit jaar liet De Graaf zelf al weten wel oren te hebben naar een verlenging van zijn burgemeesterschap. “Ik houd van onze dorpsgemeenschappen, de sociale dynamiek die daar is en de onderlinge verbondenheid", schreef hij toen op de gemeentewebsite. "Ik hoop ook komende periode betekenis toe te voegen in onze gemeenschappen en aan alles wat op ons pad komt. Ook als gezin hebben we het erg naar ons zin in Lopik.”