Mogelijk explosief aangetroffen bij pand Kanaalstraat Utrecht

Utrecht - In de Kanaalstraat in de Utrechtse wijk Lombok is vanochtend een mogelijk explosief gevonden. Op de deurklink van een pand stond een al dan niet echte handgranaat. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) was snel ter plaatse om het explosief onschadelijk te maken. Dat is inmiddels gelukt.