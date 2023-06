Adviezen Zeister burgerberaad over jaarwisseling zijn uitvoerbaar en haalbaar: 'Verdient dikke pluim'

De bal ligt nu bij de gemeenteraad, die op 22 juni debatteert over het advies. Op 4 juli nemen zij een besluit. Voor de raad heeft het college ook nog een advies, namelijk de voorstellen uit het burgerberaad in stappen vorm te geven. "Dat houdt in dat de voorgestelde acties de aankomende jaarwisseling in gang worden gezet en verder worden uitgewerkt in de daaropvolgende jaarwisseling."